Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Erzincan istikametine seyir halinde olan H.Ş. yönetimindeki 61 LA 553 plakalı Tofaş marka otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, aracın kontrolden çıkmasına engel olamadı.

Araç Kullanılmaz Hale Geldi

Şarampole giren otomobil, toprak zemine çarpmanın etkisiyle parçalanarak kullanılmaz hale geldi. Kazada sürücü H.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.