Akdağmadeni Belediyesi, basketbol severleri Türkiye Milli Takımı’nın Almanya ile oynayacağı final maçını birlikte izlemeye davet etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Kültür Merkezi Meydanı’nda kurulacak dev ekranda maçı canlı olarak takip edebileceği belirtildi.

Açıklamada, “Haydi Akdağmadeni, 12 Dev Adam için buluşuyoruz. Coşkuyu paylaşmak ve Milli Takımımıza destek olmak için sen de Meydan’da yerini al” ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, organizasyonun sadece maç izleme etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren bir etkinlik olarak planlandığını vurguladı. Meydanda kurulan dev ekranın yanı sıra vatandaşlar için oturma alanları, ikramlar ve sosyal etkinlik alanları da hazırlandı.

Yetkililer, tüm sporseverleri final coşkusuna ortak olmaya davet ederek, milli takımın yanında olmanın heyecanını birlikte yaşamanın önemine dikkat çekti.