Özellikle “ev gençleri” olarak tanımlanan, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kesimin iş gücüne kazandırılması için yeni projeler devreye girecek.

Türkiye’de temmuz ayında yüzde 29,6 seviyesine ulaşan atıl işgücü oranı, Orta Vadeli Program’ın (OVP) öncelikli başlıkları arasına girdi. “Ev gençleri” olarak tanımlanan, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kesimi de kapsayan bu grubun istihdama kazandırılması için yeni projeler oluşturulacak.

2026-2028 döneminde atıl işgücünün kalıcı biçimde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayan ve işgücüne katılımı teşvik eden programlar uygulanacak. Potansiyel işgücünde yer alan bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına yönlendirilecek. Profil bazlı beceri geliştirme olanaklarıyla istihdama geçiş desteklenmiş olacak.

Sosyal Yardım Alanlara İstihdam Bağlantısı

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında doğrudan bağlantı kurulacak. Sosyal yardım alan bireylerin işgücüne katılımını artıracak projeler yaygınlaştırılacak. Ayrıca mevcut vasıfları istihdama uyumlu olmayan kesimler için yeniden beceri kazandırma programları öne çıkarılacak.

Ev Gençleri OECD Ortalamasının Üstünde

Türkiye’de 18-24 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 31,3 düzeyinde iken bu oran, OECD ortalaması olan yüzde 14,1’in iki katından fazla. Uzmanlara göre gençlerin istihdama kazandırılması, atıl işgücünün azaltılmasında kritik rol oynuyor.

İşgücü Piyasasında Çifte Görünüm

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz verilerine göre resmi işsizlik oranı yüzde 8 seviyesinde. Ancak geniş tanımlı işsizliği de kapsayan atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 3,1 puan gerilese de yüzde 29,6 ile tarihi zirvelere yakın seyrediyor.

Atıl işgücü; iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, mevsimlik çalışanlar ve eksik istihdamdakilerden (örneğin part-time çalışıp tam zamanlı iş isteyenler) oluşuyor.