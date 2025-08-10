Eğitime Destek Platformu Bölge Toplantısı Yozgat dahil 12 ilin katılımıyla Kırşehir'de düzenlendi.

Kırşehir ile Konya, Karaman, Eskişehir, Kayseri, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Niğde, Ankara, Çankırı ve Sivas'tan gelen platform üyelerinin katıldığı bölge toplantısı, Kırşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, platformun milletin mayasında olan inanç, irfan ve ihlasla, eğitimde değer temelli yaklaşımıyla, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla uyumlu bir çalışma yaptığını söyledi.

Platformun yalnızca akademik başarıyı değil, ahlak ve karakter eğitimiyle bir bütün olarak gençliğin inşasını hedefleyen bir sivil inisiyatifi olarak hareket ettiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Milletin evlatlarının hem çağın gereklerine hem de ecdadın mirasına göre yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Gençliğimizi, Ahi Evran'ın ahlakı, çalışkanlığı, merhameti ve adaletiyle yoğurmalıyız. Sadece matematik, fen değil, sabır, edep, vefa da öğretilmelidir. Ahilik geleneğinde nasıl ki çırak, kalfa, usta ilişkisi içinde meslekle birlikte ahlak da öğretilmişse, öğrencilerimiz yalnızca ders değil, hayat terbiyesi de almalıdır."

İmam hatip okullarında Ahilik temalı atölyeler kurulmasını önemsediklerini belirten Erkan, "Zanaat ile ahlak, ilim ile irfan birlikte yürüsün istiyoruz. Gençlerimize örnek olacak ve Ahilik kültüründe 'bizi geçen bizdendir' anlayışıyla rekabet değil, birbirini yücelten bir yol arkadaşlığıyla yetişen gençleri hedefliyoruz. Eğitimde de bu kardeşlik ruhunu yaşatmalıyız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü ve Eğitime Destek Platformu Kırşehir Şube Başkanı Yusuf Yasin Gülşen ise birçok ilde öğretmen, veli ve öğrenciyle birebir temas kurarak derin izler bırakan çalışma yaptıklarını ifade etti.

Platformun bir irfan köprüsü olduğunu dile getiren Gülşen, Ahilik'in sadece bir üretim modeli değil, aynı zamanda gençliği ahlakla, kardeşlikle yetiştirme sistemi olduğunu ve Ahilik anlayışını eğitim politikalarına yansıtarak gelecek için büyük bir kazanım yapılması gerektiğini aktardı.

Toplantıda platform üyeleri, gençlik ve eğitim alanlarındaki diğer kurumlarla işbirliği yapılması için istişarede bulundu.