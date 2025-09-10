Akdağmadeni ilçesinde Çardak köyünde 11 Eylül 2025 Perşembe günü sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Şirket yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gözetileceğini belirtti.
Saraykent ilçesinde Saray Mahallesi, Atalan Mezrası, Savaş Mezrası, Kamberli, Sarayözü, Çiçekli, Söğütlü, Çiçekli HüYüğü, İzi Büyük ve Kesik Köprü köylerinde 11 Eylül 2025 Perşembe günü 11.00 – 14.00 saatleri arasında şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Yetkililer, çalışmaların güvenlik önlemleri gözetilerek yürütüleceğini ifade etti.
Sarıkaya ilçesindeki Kadılı, Kerpiççik, Selimli, Akbucak, Toprakpınar, Gülpınar, Deredoğan, Burunkişla ve Karabacak köylerinde 11 Eylül 2025 Perşembe günü 09.00 – 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Yetkililer, çalışmanın iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini bildirdi.