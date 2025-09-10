Mezar taşlarına yerleştirilen QR kodlarla, vefat eden kişilerin dijital anıları geleceğe aktarılıyor. Fotoğraflar, videolar ve ses kayıtlarıyla sanal mezarlık profilleri oluşturuluyor

Ankara'da mezarlıklarda teknolojiyle gelişen dönüşüm dikkat çekiyor. Başkentte ilk kez uygulanmaya başlayan sistemle birlikte, mezar taşlarına eklenen QR kodlar sayesinde, hayatını yitiren kişilerin dijital hatıraları oluşturuluyor.

Yakınlarını yitiren vatandaşlar, sevdiklerinin biyografilerini, fotoğraflarını, videolarını ve ses kayıtlarını sanal profillere yükleyerek bu anıları geleceğe taşıyabiliyor.

Projenin öncüsü olan genç girişimci Barış Can Aydıntürk, fikrin üniversite yıllarında doğduğunu belirterek, sistemin amacını şöyle özetledi: “Kullanıcılarımıza yüksek güvenlikli dijital profiller sunuyoruz. Kayıp yakınları, patili dostları ya da manevi değeri yüksek objelere dair içerikleri bu profillere yükleyebiliyor. Zamanla telefonlar, bulut sistemleri değişse de bu anılar kaybolmasın istiyoruz. Amacımız; üç nesil sonra bile torunların dedelerine dair fikir sahibi olabilmesi.”

Paslanmaz çelikten üretilen QR kodlar, mezar taşlarına ya da anıtlara yerleştirilebiliyor. Mezar ziyareti yapan kişiler, kodu cep telefonlarıyla okutarak ilgili kişinin dijital profiline erişim sağlayabiliyor.