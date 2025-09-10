Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması arttırıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında 240 araç denetlenirken, 617 şahıs sorgulandı.

Yozgat'ta Huzurlu Sokaklar Uygulaması Artırıldı! (3)

Denetimler kapsamında ayrıca 142 okul, 1 metruk bina, 29 park ve 20 işyeri kontrol edildi.

Yozgat'ta Huzurlu Sokaklar Uygulaması Artırıldı! (1)

Yapılan denetimler sonucunda araması bulunan 1 şahıs yakalanırken, kontrollerde trafik timleri tarafından 8 şahsa idari para cezası uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Haber Merkezi