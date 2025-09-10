Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, uzun süredir takipçisi oldukları projelerin sonuç verdiğini belirterek, ilçeye kazandırılacak Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi’nin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına değer katacağını söyledi.

Proje kapsamında kütüphanede etüt odaları, spor odaları, konferans salonları, kütüphane ve okuma salonları, bilgisayar odaları, özel ders odaları, kafeterya, oyun ve hobi salonları, çocuk kütüphanesi ve atölyeleri, sergi alanları, gençlik ve kariyer gelişim merkezi, teknoloji ve kodlama atölyeleri ile çok amaçlı sosyal alanlar yer alacak.

Başkan Arslan, kütüphane projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 gün içinde ihale edileceğini belirtti. Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve tüm devlet büyüklerine destekleri için teşekkür etti.

Projenin Yerköy’ün sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Başkan Arslan, “Takipçisi olduk, sözümüzü tuttuk” ifadelerini kullandı.