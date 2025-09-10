Sorgun Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet vermekte olan Sorgun ADEM, kadınlara mesleki ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimler sunmaktadır. Bu kurslar, kadınların meslek edinmelerine ve aile ekonomilerine de katkı sağlamalarına olanak tanımaktadır.

Dilek Canpolat, ADEM çalışanlarından bilgi aldıktan sonra, kendilerine kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı.