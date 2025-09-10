Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen şahıs hastanede hayatını yitirdi.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 16 GV 505 plakalı otomobille çarpışan 14 BB 314 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirerek orta refüje uçtu.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede D.E. (48) ile E.E.E.'nin (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, D.D. ve ismi öğrenilemeyen 1 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede tedavi altına alınan D.D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. D.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.