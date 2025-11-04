Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi Uygulama yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale 25 Kasım’da Yapılacak

Söz konusu ihale, 25 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde yapılacak. İstekliler, tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden sunabilecek.

İhale dokümanına, EKAP üzerinden elektronik ortamda erişilebilecek. Teklifler, e-imza ile hazırlanarak ihale tarih ve saatine kadar platform üzerinden gönderilecek.

3 Bloktan Oluşan Betonarme Kütüphane Yapılacak

İhale kapsamında Yozgat Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi projesi, 3 bloktan oluşan betonarme bir yapı olarak inşa edilecek. İşin yapım süresi, yer tesliminden itibaren 370 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

İhaleye Sadece Yerli Firmalar Katılabilecek

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecek ve işin tamamı için teklif sunulabilecek. Konsorsiyum olarak katılım kabul edilmeyecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunulması gerekecek.

Sınır Değerin Altındaki Teklifler Reddedilecek

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) 1 olarak belirlendi. Sınır değerin altında kalan teklifler, açıklama istenmeksizin reddedilecek.