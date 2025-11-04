Tazyik hapsi artık toplamda bir yılı geçemeyecek. Süresiz nafaka ve boşanma süreçlerine dair yeni değişiklikler de yolda.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeye göre, nafaka borcunu ödemeyen kişilere uygulanan tazyik hapsi artık toplamda bir yılı aşamayacak.

Mevcut sistemde, borç ödenmediği sürece kişi aynı nafaka borcu nedeniyle defalarca hapis cezası alabiliyordu. Yeni düzenleme, bu tekrarların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kararın Kesinleşmesi Beklenmeyecek

Taslakta yer alan hükme göre, nafaka kararının infazı için mahkeme kararının kesinleşmesi şartı aranmayacak.

Şikâyet tarihi ile takip kararı arasında bir aylık borcun oluşması veya takip eden aylardan herhangi birinin ödenmemesi, ceza için yeterli olacak.

Süresiz Nafaka Görüşmeleri De Gündemde

Yeni yargı paketinde yalnızca tazyik hapsi değil, süresiz nafaka uygulamasının gözden geçirilmesi, boşanma süreçlerinin hızlandırılması ve aile arabuluculuğunun mevzuata girmesi gibi başlıklar da yer alıyor.

Düzenlemenin kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Cebri İcra Kanunu taslağı kamuoyuna açıldı

Adalet Bakanlığı ayrıca, nafaka alacaklarının icra yoluyla tahsiline ilişkin hükümleri içeren Cebri İcra Kanunu taslağını da kamuoyunun görüşüne sundu.

Yeni sistemle hem nafaka alacaklılarının haklarının korunması, hem de borçluların tekrar eden cezalarla mağdur edilmesinin önlenmesi hedefleniyor.