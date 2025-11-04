Neden Gündemde?

Siyasetçi Semra Güzel hakkında, bugün görülen davda adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem milletvekili Semra Güzel'in karar duruşması, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güzel, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Örgüt Üyeliği ve Belgede Sahtecilik Suçu İşledi

Mahkeme, Güzel'in "örgüt üyeliğinden" 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 2 yıl 6 ay ceza almasına hükmederek adli kontrol şartıyla tahliyesini karar verdi. Konuya ilişkin DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Semra Güzel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye kararı verildi. Bir linç ve karalama kampanyası ile başlayan yargılamada verilen bu karar ile Semra Güzel'in Kürt kadın siyasetçi kimliği ve politik mücadelesi cezalandırılmak istenmektedir. Siyasi saiklerle verilen hukuka aykırı karar yok hükmündedir.”

Semra Güzel Kimdir?

1984, Viranşehir doğumlu. Mayıs 2009'da Mardin Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesine atandı ve Kasım 2010'da Mardin, Nusaybin'de aile hekimi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünde eğitimine devam etti.

Diyarbakır Tabip Odası'nda Yönetim Kurulu üyesi ve eş başkan olarak görev yaptı. 2018 milletvekili seçimlerinde HDP'yi Diyarbakır'dan temsilen TBMM'ye seçildi.

Parlamentoda sağlık ve Kürtçe diline yönelik baskı ve engellemelerle ilgilendi. Sağlık Bakanlığı’nın danışma hattının Kürtçe değil de başka dillerde hizmet vermesini ve Elazığ'daki bir hastanede verilen sağlık kartlarının 17 dilde olmasına rağmen Elazığ ilinde ve Türkiye'de önemli bir nüfus tarafından konuşulan Kürtçenin hariç tutulmasını sorguladı.

Teröristle Çekilen Fotoğrafı Gündem Oldu

2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği hava operasyonunda öldürülen Volkan Bora'yla çekildiği fotoğraflar 8 Ocak 2022'de medya tarafından servis edildi.

Fotoğrafların ardından hakkında 10 ve 12 Ocak itibarıyla hazırlanan iki fezleke Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

20 Ocak'ta hakkında hazırlanan fezlekeler nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dokunulmazlığının kaldırılması görüşmelerine başlandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nda Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

Geçmişte Ne Oldu?

1 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı ve böylece hakkındaki iddialarla ilgili yargı sürecinin önü açılmış oldu. Hakkında hazırlanan fezlekeler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Kapatma Davası'na da ek delil olarak sunuldu.

3 Eylül 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı, 4 Eylül'de ise tutuklandı. Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı ve tutukluluğuna devam kararı verilen son duruşmalardan birinde şöyle dedi: “Başından beri adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinden olduğunu inkâr etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben değil, birçok kişi yakınını görmeye gitti. Süreç keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi. Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylenmişti; bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gerekirken, tutukluluk süremin uzaması haksızlık.”