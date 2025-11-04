Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz dizisinde oynadığı 'Gezep' rolüyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Onur Dilber'in özel yaşamı da merak konusu oldu.

Onur Dilber Kimdir?

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Onur Dilber, 1 Ocak 1982'de Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini tamamlayan oyuncu, ardından üniversite eğitimini başarıyla bitirmiştir.

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Onur Dilber, yüksek lisansını Haliç Üniversitesi'nde yapmıştır. Haliç Üniversitesi'nde ileri düzey oyunculuk eğitimi alan Dilber, Duru Tiyatro bünyesindeki Şah Mat doğaçlama topluluğunda görev almıştır.

Onur Dilber Kaç Yaşında?

1982 doğumlu Onur Dilber, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Onur Dilber’in Oyunculuk Kariyeri

Kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atan oyuncu, sonrasında dizi ve sinema projelerinde yer alarak deneyimini genişletmiştir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Duru Tiyatro'daki Şah Mat doğaçlama topluluğunda görev alan Dilber, birçok başarılı projede performans sergilemiştir.

2012-2017 yılları arasında Seksenler dizisinde 'Komiser Rıza' rolünü üstlenen Onur Dilber, bu karakteriyle büyük ilgi gördü. Karadenizli bir komiseri oynayan başarılı oyuncu, hem şivesi hem de oyunculuğuyla izleyiciden tam not aldı.

Onur Dilber Evli mi?

Onur Dilber, Arzu Dilber ile evlidir. Özel hayatını genellikle medyanın önünden uzakta yaşamayı tercih etmektedir.

Medyadaki kimliğinin en belirgin yönlerinden biri, köklerine olan bağlılığı ve tutkulu Trabzonspor taraftarlığıdır. Bu sevgisini katıldığı programlarda ve röportajlarında sıkça dile getirmektedir.

Onur Dilber’in Oynadığı Dizi ve Filmler Neler?

Onur Dilber, kariyerine 2024 sonunda başlayan ve 2025’te devam eden TRT 1’in iddialı yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz dizisiyle devam etmektedir. Bu projede, Karadeniz’in hırçın doğasıyla özdeşleşen “Gezep” karakterini canlandırmaktadır. Bu rol, Gezep Onur Dilber eşleşmesinin izleyici tarafından ne kadar sevildiğini ve oyuncunun memleketinin dokusunu yansıtan otantik karakterler yaratma konusundaki ustalığını bir kez daha sergilemektedir.

TV Dizileri

2006 – Fırtına

2007 – Hayat Apartmanı

2008 – Benim Annem Bir Melek

2009 – Papatyam (Rol: Oktay)

2010 – Kanıt

2012-2022 – Seksenler (Rol: Komiser Rıza / Başkomiser Rıza)

2020 – Ev Yapımı

2024-2025 – Taşacak Bu Deniz (Rol: Gezep)

Sinema Filmleri

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Rol: İdris)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Rol: Duru Öğretmen / Okul Müdürü)

2018 – Görevimiz Tatil (Rol: Cafer)

2019 – Kapan

2019 – Dert Bende (Rol: Cem)

2020 – Bizum Hoca 2 (Rol: Yunus)