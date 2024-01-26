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Yozgat’ta etkili olan kar yağışı, beraberinde getirdiği buzlanma nedeniyle ciddi yaralanma ve sakatlanmalara yol açtı. Hastanelerin ortopedi ve travmatoloji polikliniklerinde kırık, çıkık ve burkulma vakalarında yaşanan artış nedeni ile yoğunluk gözleniyor. Buz tutan zeminde düşmeye bağlı el bileği, omuz, ayak, kalça kırığı ve incinmeler nedeni ile çok sayıda vatandaş hastanelerin yolunu tuttu.

Uzmanlar ise buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, kış şartlarına uygun ayakkabıların tercih edilmesi ve buzlu zeminde ellerin cepte yürünmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hacı Ali Olçar, kentte kar ve buzlanma sebebi ile kayıp düşmelere bağlı kırık ve çıkık vakalarında artış gözlendiğini söyledi.

Olçar, “Vatandaşlarımıza buzlu zeminde elleri cepte yürümemelerini öneriyoruz. Özellikle akşamları buzlu zeminler gözükmüyor, dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca yaşlı hastaların daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Dışarı çıksalar dahi bir yakını ile çıkmalarını öneriyorum. Özellikle yaşlı hastalarımızda kalça kırıkları, genç hastalarımızda ise el bilekleri üzerine düşme vakaları ile karşı karşıya kalıyoruz. Genç hastalarımızın genellikle refleksleri iyi olduğu için el bilek kırıkları, yaşlı hastalarda ise refleks kabiliyeti düşük olduğu için kalça kırıkları oluyor. Bu nedenle onların da hayat standartları düşüyor. Kış mevsimi ile birlikte buzlanmaların atması vaka sayısını da artırdı. Vatandaşların kaymayan kışlık ayakkabı giymeleri gerekiyor, spor ayakkabı kullanmalarını önermiyoruz. Vatandaşlarımızın bastıkları zemine dikkat etmelerini ve elleri cepte yürümemelerini istiyoruz” dedi.

Buzlanma nedeniyle düşerek el bileği kırılan Aydın Aydın, “Egzoz muayenesine gitmiştim, arabamın yanına ilerlerken buzda kaydım, kolumun üstüne düştüm. Bileğim kırıldı” şeklinde konuştu.