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Yeniden Refah Partisi, Yozgat Seçim Bürosu'nun açılışını bu Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Açılış törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılacak.

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkanı adayını Kazım Arslan olarak belirledikten sonra seçim çalışmalarına hız verdi.

Kazım Arslan'ın adaylığını açıklamasının ardından parti, seçim bürosunu Emniyet Caddesi Çarşı Karakolu yanında bulunan bir konumda açacak.

Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat Seçim Bürosu açılışına, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yanı sıra çeşitli parti üyeleri ve destekçileri de katılacak. Parti, Yozgat'taki seçim kampanyası kapsamında güçlü bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor.