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Yozgat, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleriyle ulaşım ağını güçlendiriyor. Ayrıca, şehre bir havalimanı kazandırma projesi de devam ediyor. YHT seferlerinin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar merakla Yozgat Havalimanı'nın tamamlanma tarihini bekliyor.

Yozgat'ta YHT seferleri başlamışken vatandaşlar Havalimanı projesinin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor.

HAVALİMANI BİTİYOR

Yozgat Havalimanı projesi, son açıklamalara göre 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılacak. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak olan havalimanı, Yozgat'ın hava ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde, şehir merkezine 15 kilometre mesafede inşa ediliyor.

Havalimanı projesi, altyapı inşaatı kapsamında pist, apron, taksiyolu (PAT sahaları) ve diğer tesisleri içerirken; üstyapı inşaatında ise terminal binası, kule, bağlantı yolları, otoparklar ve diğer destek yapıları eş zamanlı olarak tamamlanacak. Bu gelişmelerle birlikte, Yozgat hem hızlı tren hizmetine kavuşmuş olacak hem de 2025 yılında havaalanıyla ulaşım ağını daha da güçlendirecek.