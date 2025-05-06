Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde toplam mevduat içerisindeki döviz hesaplarının oranı artış gösterdi.

Mevduatta dövizin payı en yüksek olan iller sıralamasında Aksaray, önceki dönemlerde olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

Aksaray’ı Bingöl, Elazığ, Bayburt, Çankırı ve Karaman takip etti. Yozgat ise yüzde 45,7’lik oranla döviz mevduatı oranı en yüksek yedinci il oldu.

AKSARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

Mart sonu itibarıyla Aksaray’da toplam 56,6 milyar liralık mevduatın yüzde 48,8’ini döviz hesapları oluşturdu. Böylece Aksaray, 2024 yıl sonunda yüzde 48,2 olan döviz oranını daha da artırarak liderliğini sürdürdü. Bunu yüzde 47,2 ile Bingöl, yüzde 46,7 ile Elazığ, yüzde 46,5 ile Bayburt ve Çankırı, yüzde 46,4 ile Karaman, yüzde 45,7 ile Yozgat, yüzde 44,9 ile Sakarya, yüzde 44,4 ile Nevşehir ve yüzde 43 ile Kütahya izledi.

YOZGAT’IN DÖVİZ HESABI PAYI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye genelinde mart ayı itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 35,5’i döviz cinsi hesaplardan oluştu. Bu oran, Aralık 2024’te yüzde 32,6 seviyesindeydi. Döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki oranı artarken, Yozgat’ın yüzde 45,7’lik oranla Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktığı görüldü. Yozgat böylece döviz zengini iller sıralamasında ilk 10’da yer aldı.

MEVDUAT HACMİNİN YARISI İSTANBUL’DA

BDDK’nın mart sonu verilerine göre, Türkiye genelinde yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 12,2 oranında artarak 19 trilyon 711,6 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 7 trilyon 6,4 milyar lirası döviz cinsi, 12 trilyon 705,2 milyar lirası ise TL cinsi mevduatlardan oluştu.

İstanbul, tek başına toplam mevduatın yüzde 45,6’sına sahip oldu. İstanbul’da 5 trilyon 745,6 milyar lira TL mevduat ve 3 trilyon 248,3 milyar lira döviz mevduatı bulunuyor. Böylece İstanbul’un toplam mevduat hacminin yüzde 36,1’ini döviz hesapları oluşturdu.

MEVDUAT HACMİNDE İLK 10 İL

Toplam mevduat hacminde İstanbul’u 2 trilyon 593,3 milyar lira ile Ankara, 1 trilyon 93,3 milyar lira ile İzmir izledi. Bu üç büyük ili; Antalya (634,5 milyar TL), Bursa (513,4 milyar TL), Kocaeli (381,9 milyar TL), Adana (308,5 milyar TL), Mersin (277,1 milyar TL), Muğla (272,2 milyar TL) ve Konya (271,1 milyar TL) takip etti. Bu 10 ilin toplam mevduatı, ülke genelindeki mevduatların yüzde 77,8’ine karşılık geliyor.

KİŞİ BAŞI MEVDUATTA BÜYÜK BÖLGESEL UÇURUM

2025 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye genelinde kişi başına ortalama toplam mevduat 230 bin 101 lira olarak hesaplandı. Bu ortalamanın 148 bin 313 lirası TL, 81 bin 788 lirası döviz mevduatından oluştu. Bölgesel dağılımda ise Marmara 401 bin 521 liralık ortalama ile ilk sırada yer alırken, en düşük kişi başı mevduat 56 bin 653 lira ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi. Böylece en yüksek ve en düşük bölgeler arasında 6 kata yakın fark oluştu.

TUNCELİ SÜRPRİZİ

Kişi başına düşen mevduat sıralamasında İstanbul 572 bin 797 lira ile ilk sırada yer alırken, onu Ankara (442 bin 234 TL), Muğla (251 bin 598 TL), İzmir (243 bin 319 TL) ve Antalya (233 bin 81 TL) izledi. Sürpriz şekilde Tunceli, 162 bin 127 TL’lik kişi başı mevduatla Türkiye genelinde 10. sırada yer aldı. En düşük kişi başı mevduat ise 27 bin 172 lira ile Şırnak’ta görüldü.

MARMARA BÖLGESİ MEVDUATTA AÇIK ARA ÖNDE

Toplam yurt içi mevduatın yüzde 54,1’i Marmara Bölgesi’nde toplandı. Bölgede 10 trilyon 660,3 milyar liralık mevduat hacmi bulunuyor. Bunun 6 trilyon 798,3 milyarı TL, 3 trilyon 862 milyarı döviz cinsi hesaplardan oluşuyor. Döviz oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla İç Anadolu (yüzde 36,3), Marmara (yüzde 36,2), Doğu Anadolu (yüzde 35,5) ve Karadeniz (yüzde 35,2) oldu.

EKONOMİDE GÜVENSİZLİK DOLARİZASYONU TETİKLİYOR

Uzmanlar, döviz cinsinden mevduatların artışında iç ve dış ekonomik gelişmelerin, artan belirsizliklerin ve güven kaybının etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle enflasyon karşısında tasarrufların korunması amacıyla dövize yönelimin artması, mevduatta dolarizasyon oranını yükseltiyor.

Yozgat’ın da içinde bulunduğu döviz zengini iller listesindeki artış, yatırım tercihlerinde dövizin ağırlığının arttığını ve bölgesel tasarruf davranışlarında değişim yaşandığını gösteriyor.