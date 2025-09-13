Yozgat Valiliği, Boğazlıyan ve Kadışehri ilçelerinde okul servis araçları ile okul çevresinde kapsamlı güvenlik denetimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, denetimlerin İlçe Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda yürütüldüğü ve öğrenci güvenliğini ön planda tutmak amacıyla çok yönlü kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Denetimler kapsamında, servis şoförlerinin emniyet kemeri kullanımı titizlikle kontrol edilirken, öğrencilerin araçlara güvenli şekilde binip inmeleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar da yakından takip edildi.

Araçlarda bulundurulması zorunlu “dur” levhası ve “okul taşıtı” yazılarının standartlara uygunluğu denetlendi. Ayrıca genel trafik kurallarına uyum, servis güzergahlarında güvenli hız ve dur-kalk kurallarının uygulanması konularında da kontroller yapıldı.

Valilik açıklamasında, okul çevresinde olası risklerin azaltılması amacıyla şüpheli kişi ve grupların kimlik kontrollerinin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve özellikle öğrencilerin güvenli şekilde eğitim kurumlarına ulaşmalarını sağlamak için her türlü önlemin alındığını vurguladı.

Yapılan açıklamada, okul servislerinde ve okul çevresinde güvenliğin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu ve denetimlerin toplum bilinciyle desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.