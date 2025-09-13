Yozgat Valiliği, Aydıncık ilçesinde yeni kurulan İlçe Halk Kütüphanesi’nin vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, kütüphanenin özellikle ilçe halkının, çocukların ve gençlerin eğitim ve kültürel gelişimine katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Valilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Aydıncık İlçe Halk Kütüphanesi ilçe halkımızın hizmetine açıldı. İlçemize, çocuklarımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Kütüphanemiz, kitap okuma alışkanlığını destekleyecek, bilgiye erişimi kolaylaştıracak ve toplumumuzun kültürel birikimini artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

Kütüphane, geniş kitap koleksiyonu, sessiz çalışma alanları ve çeşitli okuma programlarıyla hem öğrenciler hem de tüm vatandaşlar için modern bir eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet verecek. Yetkililer, vatandaşları kütüphaneyi etkin şekilde kullanmaya davet etti.