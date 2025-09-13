Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını yitirdi. 1 kişi ağır yaralandı.

Haymana Bulvarı'nda seyreden otomobil ile yan yoldan gelen taksi çarpıştı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan H.O. ve A.C.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.O. bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.C.A'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karışan iki aracın yol kenarındaki tabela direğine çarparak durduğu, araçtaki bazı kişilerin kendi çabalarıyla dışarı çıktığı görüldü.