AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, hafta boyunca gerçekleştirdiği ilçe, belde ve okul ziyaretlerinde hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de yerel yöneticilerle istişarelerde bulundu.

Şahan, “Yiğitler şehri Yozgat’ımızda gönül gönüle bir aradayız. Hemşehrilerimizle bağımızı güçlendiriyor, onların taleplerini dinliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Buluşma

Milletvekili Şahan, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada halkın taleplerini dinleyen Şahan, “Hemşehrilerimizin gösterdiği samimiyet ve destek bizim en büyük gücümüz. Gönül bağımızı pekiştirdik, bize verdikleri muhabbet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Halıköy Belediyesine Anlamlı Ziyaret

Kadışehri İlçe Başkanı Hakan Özübek, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal ve teşkilat üyeleriyle birlikte Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek’i ziyaret eden Şahan, beldede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Şahan, “Halıköy’ün ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve geleceğe dair hedefleri istişare ettik. Hep birlikte beldemizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Belediyeler ve Okul Ziyaretleri

Şahan, Sorgun İlçe Başkanı Ahmet Soysal, İlçe Teşkilat Başkanı Mutlu Köroğlu ve partililerle birlikte Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan Beldesi’ni de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şahin Arısoy ile görüşen Şahan, şu ifadelere yer verdi: “Beldemizin gelişimi için yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Birlik ve beraberlik içinde Belekçehan’ımızı daha ileriye taşıyacağız.”

Daha sonra Belekçehan İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret eden Şahan, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulunan Şahan, “Evlatlarımız geleceğimizin teminatı. Eğitim yatırımlarına her zaman destek vereceğiz” mesajını verdi.

Milletvekili Şahan’ın son durağı Akdağmadeni’ne bağlı Umutlu Beldesi oldu. Belediye Başkanı İlhan Koçak ile görüşen Şahan, vatandaşların taleplerini dinledi. “Umutlu için projeleri değerlendirdik, beldemizin ihtiyaçlarını birlikte karşılayacağız” dedi.

Ardından Umutlu İlkokulu’nu ziyaret eden Şahan, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Eğitim şartlarının iyileştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Son olarak Umutlu Belediyesi Mezarlığı’nda incelemelerde bulunan Şahan, yapılacak çevre düzenlemesi hakkında bilgi aldı. Şahan, “Manevi değerlerimize sahip çıkmak, yaşam alanlarımız kadar ebedi istirahatgâhlarımızı da önemsemek görevimizdir” diye konuştu.

Şahan’ın yoğun ziyaret programı, vatandaşların ilgisiyle karşılanırken AK Parti teşkilatının yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.