Yozgat Valiliği, şehir genelinde aşırı tonajlı araçlara yönelik sıkı denetimlerin sürdürüldüğünü ve kurallara uymayan sürücülere kesinlikle taviz verilmeyeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, hem yolların korunması hem de sürücü ve vatandaşların güvenliği için tonaj sınırına uymanın zorunlu olduğu vurgulandı.

Valilikten yapılan resmi bilgilendirmede, “Dikkat! Aşırı tonajlı araçlara geçit yok! Yollar hepimizin ortak kullanım alanıdır ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Sürücülerimizin hem kendi can güvenliğini hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmaması için yasal tonaj sınırlarına riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

"Ağır Vasıtalar Karayollarında Ciddi Tahribatlara Yol Açıyor"

Yetkililer, tonaj sınırlarını aşan ağır vasıtaların karayollarında ciddi tahribatlara yol açtığını, asfaltın ömrünü kısalttığını ve bakım maliyetlerini artırdığını hatırlattı. Ayrıca, aşırı yük taşıyan araçların fren mesafesinin uzadığına, ani manevralarda kontrol kaybı yaşanabileceğine ve bu durumun kaza riskini kat kat artırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşırı tonaj, yolların daha hızlı bozulmasına neden oluyor.

Trafik akışını olumsuz etkiliyor, yol güvenliğini tehlikeye atıyor.

Can ve mal kayıplarına yol açabilecek ciddi kazalara davetiye çıkarıyor.

Valilik, Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Yozgat genelinde trafik ekiplerinin tonaj kontrollerini artırdığı ve kurallara aykırı davranan araçlara ağır para cezalarının yanı sıra trafikten men cezalarının da uygulanacağı bildirildi. Valilik, vatandaşlara da çağrıda bulunarak “Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” mesajını paylaştı.

Öte yandan, yetkililer tonaj denetimlerinin yalnızca Yozgat merkezle sınırlı kalmayacağını, ilçeler ve bağlantı yollarında da kontrollerin sıkılaştırılacağını duyurdu.