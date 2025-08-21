‘Erozyonla Mücadele Güçlendirilecek’

Yozgat Valiliği, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (TULİP) kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

2025 yılı Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon programları çerçevesinde bin 573 hektarlık alanda Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından arazi hazırlıkları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, sonbahar yağışlarının ardından başlayacak uygun dikim mevsiminde hazırlanan alanların fidanlarla buluşturulacağı belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalarla Yozgat’ın akciğerleri genişletilecek, erozyonla mücadele güçlendirilecek” ifadelerine yer verildi.

Proje, Çekerek Havzası’nda uzun süredir yaşanan çevresel ve sosyo-ekonomik sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyor. Havzada sel ve taşkınların yanı sıra doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımındaki eksiklikler, bitkisel ve hayvansal üretimdeki düşüş, tarımın gelişmesindeki aksaklıklar ve kırsal göç en önemli problemler arasında gösteriliyor.

TULİP Projesi, bitki örtüsü ile toprak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyor. Ayrıca, gelir getirici faaliyetlerle halkın geçim kaynaklarını güçlendirmeyi ve çevresel koruma ile yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Projenin hedef kitlesini ise havzada yaşayan yerel halk, beldeler ve ilçeler oluşturuyor.