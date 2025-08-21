Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nde geziye çıkan bir ailenin üzerine ayı saldırdı. Kucağında bebek bulunan vatandaşa yönelen saldırı anları cep telefonuna yansıdı.

Olayda büyük panik yaşanırken, ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlar bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde ailenin büyük panik yaşadığı, çevredeki vatandaşların ise korkuyla kaçıştığı görüldü. Olaydan sonra bölgeden uzaklaştırılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yaşanan saldırı göl çevresinde gezi yapan diğer vatandaşlar arasında da tedirginliğe neden oldu.