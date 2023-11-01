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Türkiye'nin farklı bölgelerinde açlıkla mücadele eden ayılar, Yozgat, Tokat, Sivas, Ordu ve Erzincan illerinde yerleşim alanlarına inerek vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor. Bu olaylar, doğal yaşam alanlarının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor.

Özellikle Erzincan'a bağlı Cibril köyü yakınlarında, gece saatlerinde yolun kenarına inen bir ayı tarafından karşılaşılan olay, korku dolu anlara yol açtı. Bir araç içinde bulunan kişiler, ayının hızla kendilerine yaklaştığını ve ormanlık alana kaçtığını gözlemledi. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bölgedeki yetkililer, vatandaşları ayıların varlığı konusunda uyarıyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Kılıçköy'de de benzer bir durum yaşandı. Köy meydanına inen dört aç ayı, bir elma ağacına tırmanarak meyveleri yedikten sonra bölgeden ayrıldı. Köy muhtarı, güvenlik kameralarının kaydettiği bu olayı yetkililere bildirerek önlemlerin alınmasını talep etti.

Bu olaylar, ayıların doğal yaşam alanlarının giderek daraldığını ve yiyecek kaynaklarının azaldığını gösteriyor. Uzmanlar, çevre koruma ve doğal yaşam alanlarının korunmasının bu tür olayların önlenmesi için önemli olduğunu vurguluyor. Yetkililer de vatandaşları ayıların varlığı konusunda bilinçlendirmeye çalışırken, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin sakin olmalarını ve uzmanlardan yardım talep etmelerini öneriyor.