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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28.3183 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3084 liradan, satış fiyatı ise 28.3283 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.9421 TL'den yapan euro şu anda 29.9355 TL alış ve 29.9487 TL satış fiyatına sahip.