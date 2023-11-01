Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:38     07:02     12:29     15:20     17:47     19:06

Akdağmadeni    05:33     06:57     12:25     15:16     17:43     19:02

Danone İsrail malı mı? Danone hangi ülkenin? Danone İsrail malı mı? Danone hangi ülkenin?

Aydıncık             05:36     07:00     12:27     15:18     17:45     19:04

Boğazlıyan         05:36     06:59     12:28     15:20     17:46     19:05

Çandır                 05:35     06:58     12:27     15:18     17:45     19:03

Çayıralan            05:34     06:58     12:26     15:18     17:45     19:03

Çekerek              05:35     07:00     12:27     15:17     17:44     19:03

Kadışehri            05:34     06:58     12:25     15:16     17:43     19:02

Saraykent           05:35     06:59     12:27     15:18     17:44     19:03

Sarıkaya              05:35     06:59     12:27     15:18     17:45     19:04    

Şefaatli                05:38    07:01     12:30     15:21     17:48     19:06

Sorgun                05:36     07:00     12:28     15:19     17:46     19:05

Yenifakılı            05:37     07:00     12:29     15:21     17:47     19:06

Yerköy                05:39     07:03     12:31     15:22     17:49     19:07

Kaynak: İleri Gazetesi