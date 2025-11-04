Çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak stadyumun ne zaman faaliyete geçeceğini açıkladı.

“Aralık Ayında Futbolcularımız Sahaya İnecek”

Milletvekili Akgül, yaptığı açıklamada stadyum çalışmalarında yaşanan gecikmenin ardından sürecin hız kazandığını belirtti.

Akgül, “Son zamanlarda inşallah hızlı hareket ederek bakanlığı sıkıştırarak stadımızın yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Başlattık. Sağ olsun sayın valim çok hızlı bir şekilde bitirilmesi için müteahhide baskı yaparak ön anlaşmada şartlar sürerek bir an önce bitmesini sağladık” dedi.

“Normalde 5-6 Ay Daha Sürecekti”

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanacağını vurgulayan Akgül, “Normalde 5-6 ay daha sürmesi gerekirken inşallah aralık ayında futbolcularımız stadımıza inecekler. Tabii şu anda durum bitmiş vaziyette ama teknik sebeplerden dolayı zannedersem Çim'in kavuşması için aralığı beklememiz gerekecek. Aralık ilk haftasından itibaren stadımız Yozgat'ımızın hizmetine girecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“Futbolcularımıza Daha Fazla Sahip Çıkacağız”

Akgül, sürece katkı sunan herkese teşekkür ederek, “Tabii buna değerli bakanımız büyük çaba sarf etti. Valimiz, teşkilatlarımız başta cumhurbaşkanımız olmak üzere Yozgat'ımıza kazandırdığı bu hizmetten dolayı herkese çok teşekkür ederiz. İnşallah hep beraber futbolcularımıza da daha fazla sahip çıkarak aralıktan itibaren Yozgat'ta bir sporun olduğunu göstereceğiz inşallah. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni Yozgat Stadyumu’nun Aralık ayında tamamlanarak futbolseverlere kapılarını açması bekleniyor.