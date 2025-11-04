Çayeli İlçe Stadyumunda oynanan karşılaşmada Bozokspor, Çayelispor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Yozgat Bozokspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Bozokspor ile Çayelispor Kulübü’nün karşılaşmasını değerlendirdi.

Yücer yapmış olduğu değerlendirmede, “Deplasmanda oynadığımız Çayeli maçından beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu, bizim beklemediğimiz bir sonuçtu. Karadeniz deplasmanları her zaman zordur ancak biz takımımıza inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Oyuna kötü başladıklarını ifade eden Yücer, “Takıma katıldıktan sonra ikinci maçıma çıktım ve iki maçtır da ilk devrelerde istediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz. Bu problemi bir an önce çözmemiz gerekiyor. İkinci yarı ise tamamen istediğimiz gibi geçti. Çok fazla topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik, gol girişimlerinde bulunduk. Rakibe sadece bir duran toptan ve uzaktan şuttan iki pozisyon verdik. Onun dışında oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Maçı çok rahat kazanmamız gerekirdi. Oyun olarak hak ettik ama skor olarak başaramadık” şeklinde konuştu.

Yücer, oyuncuların ikinci yarıdaki performansından mutlu olduğunu ancak sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi.

İkinci devredeki oyunu geliştirerek yola devam edilmesi gerektiğini belirten Yücer, “İyi bir takımız, zor bir ligde mücadele ediyoruz. Hedefimiz, istikrarlı bir oyunla üst sıralara tırmanmak. Oyuncularımla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Beraberlik için üzgünüz, iki puan kaybettik ama bunu önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin; sezon ilerledikçe hem oyun hem de sonuç anlamında her şey bizim için çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.