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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini belirlemeye yönelik gerçekleştirdiği bir araştırmayı paylaştı. Yayımlanan liste, Türkiye'nin çeşitli illerini yaşanabilirlik, inovasyon, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli ve ticaret kabiliyeti gibi kriterlere göre sıralıyor. Ancak, Yozgat bu sıralamada 73. sırada yer alarak beklenenin altında kaldı.

Forbes'un hazırladığı rapor, toplamda 94 başlık altında şehirleri değerlendiriyor. Listenin zirvesinde ise İstanbul bulunuyor. Şehirlerin genel endeks puanlarına göre sıralandığı raporda Yozgat, 34,28 puanla 73. sırada kendisine yer buldu.

Yaşanabilir şehirler listesinde en üst sıralarda İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli gibi büyük şehirler yer alıyor. Ancak, Yozgat ve diğer iller, genel endeks puanlarına göre düşük sıralarda yer alarak dikkat çekiyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ SIRALAMASI

81- MUŞ (Genel Endeks Puanı: 29,71)80- ŞIRNAK ( 30,45)79- HAKKÂRİ (30,94)78- SİİRT (31,57)77- BİTLİS (31,85)76- AĞRI ( 32,44)75- IĞDIR (33,86)74- ARDAHAN (33,96)73- YOZGAT (34,28)72- VAN (35,51)71- BATMAN (35,55)70- ADIYAMAN (35,62)69- BİNGÖL (36,46)68- OSMANİYE (36,73)67- BAYBURT (37,11)66- MARDİN (37,23)65- DİYARBAKIR (37,38)64- GÜMÜŞHANE (37,47)63- AKSARAY (37,72)62- KARS (38,24)61- TOKAT (39,53)60- ÇORUM (39,55)59- KARAMAN (39,97)58- TUNCELİ (40,57)57- KİLİS (40,96)56- KIRŞEHİR (40,97)55- URFA (41,09)54- NİĞDE (41,21)53- AFYONKARAHİSAR (41,24)52- ÇANKIRI (41,30)51- KAHRAMANMARAŞ (41,76)50- KASTAMONU (42,00)49- DÜZCE (42,49)48- NEVŞEHİR (42,66)47- BURDUR (42,68)46- ERZİNCAN (42,71)45- UŞAK (42,79)44- ORDU (43,05)43- RİZE (43,40)42- SİNOP (43,60)41- BARTIN ( 43,63)40- AMASYA (43,69)39- ERZURUM (44,05)38- BİLECİK (44,69)37- KIRIKKALE (44,94)36- ISPARTA (45,47)35- MANİSA (45,54)34- GİRESUN (45,72)33- GAZİANTEP (46,55)32- KÜTAHYA (46,57)31- SİVAS (46,80)30- HATAY (46,89)29- ARTVİN (47,35)28- MALATYA (47,36)27- KIRKLAREL (48,05)26- DENİZLİ (48,05)25- ZONGULDAK (48,30)24- KONYA ( 48,88)23- BOLU (49,77)22- MERSİN (50,09)21- ADANA (50,23)20- KARABÜK (50,31)19- ELAZIĞ (50,53)18- EDİRNE (50,99)17- MUĞLA (51,23)16- AYDIN (51,30)15- BALIKESİR (51,72)14- KAYSERİ (52,04)13- SAMSUN (52,36)12- SAKARYA (53,35)11- ÇANAKKALE (53,36)10- TRABZON (53,38)9- ESKİŞEHİR (56,84)8- BURSA (57,13)7 – YALOVA (58,07)6- ANTALYA (59,1)5- KOCAELİ (59,98)4- TEKİRDAĞ (61,46)3- İZMİR (62,39)2- ANKARA (66,13)- 1- İSTANBUL (68,9)