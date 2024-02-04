Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren yeni zam kararı Resmi Gazete'de yer aldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve çalışma hayatında önemli düzenlemeler içeren yasa, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 49,25'e çıkararak en düşük emekli maaşını 10 bin TL seviyesine yükseltti.

Bu düzenleme, milyonlarca emeklinin beklentilerini karşıladı. Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacak zammın ardından en düşük emekli aylığı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarına göre, emeklilere yönelik ek zam farkları, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bir hafta içinde hesaplara yatırılacak.

Daha önce Meclis'te kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete'de yer almaması nedeniyle, en düşük emekli aylığı alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapılmıştı. Ancak şimdi, bu düzenleme ile 7 bin 500 TL alan emeklilere ek olarak 2 bin 500 TL daha ödeme yapılacak. Ayrıca, 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere, Ocak ayı maaşlarına yansıtılan yüzde 37'lik zamla birlikte yüzde 12'lik ek bir zam daha yapılacak ve bu farklar ödenecek.

2024 Ocak ayı itibarıyla güncellenen emekli maaşlarına göre, zam oranları şu şekilde belirlendi:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi, yüzde 49,25'lik artışla 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi, yüzde 49,25'lik artışla 14.925 TL alacak.

15 bin TL ve 17 bin 500 TL emekli maaşı alanların yeni maaşları sırasıyla 22.387 TL ve 26.118 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile "genel salgın" durumu da kısa çalışma gerekçeleri arasına eklendi. Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmeleri için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi. Bu değişiklikle birlikte, sigortalıların son 3 yılda en az 450 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmaları ve kısa çalışma başlamadan önceki son 120 gün süresince hizmet akdiyle çalışıyor olmaları gerekecek.