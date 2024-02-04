Okullarda geçen iki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte, ders zili yeniden çalacak. Milyonlarca öğrenci, yarın sınıflarında yer alacak ve ikinci döneme başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatili süresince öğrencilere ödev verilmeyeceğini duyurarak, öğrencilere rahat bir tatil dönemi geçirme fırsatı tanıdı.İki aylık maratonun ardından, ikinci dönem ara tatiline 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. Öğrenciler, 15 Nisan'da ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecekler.
İkinci dönemin sonunda, 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı başlayacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.
Yarıyıl tatilinin uzatılması uzun süre gündemde yer aldı, ancak 22 Ocak'ta başlayan tatil, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü ikinci dönemin başlamasıyla sona eriyor. 15 Tatil uzatılmayacak.Kaynak: Haber Merkezi