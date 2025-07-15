Ordu Yozgat Kaç Kilometre?

Yozgat Ordu arası yaklaşık olarak toplam 426 Kilometre mesafededir.

Yozgat Ordu Arası Kaç Saat?

Yozgat Ordu arasını özel aracınızla gitmek en rahat olabileceğiniz seçenektir. Aracınız ile mesafe, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4 saat 27 dakika sürmektedir.

Yozgat Ordu Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Ordu arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Yozgat Ordu arası otobüsle ortalama 7 saat 6 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Ordu Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Ordu arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 426 Kilometrelik Yozgat Ordu mesafesi için 27,7 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.417 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 25,6 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.368 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 33.2 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 856 ₺ olacaktır.