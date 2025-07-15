Hatay, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olup geçmişten bugüne farklı kültürler ve farklı inançların hep birlikte yaşadığı kardeşlik ve hoşgörü kenti olarak bilinen Türkiye'nin Ortadoğu'ya, Ortadoğu'nun da Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Avrupa'ya uzanan kapısıdır.

Yozgat-Hatay arası kaç km?

Hatay, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olup geçmişten bugüne farklı kültürler ve farklı inançların hep birlikte yaşadığı kardeşlik ve hoşgörü kenti olarak bilinen Türkiye'nin Ortadoğu'ya, Ortadoğu'nun da Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Avrupa'ya uzanan kapısıdır.

Yozgat-Hatay arası Adana-Ankara Otoyolu üzerinden 7 saat 26 dk sürüyor.

Yozgat-Hatay Arası Özel Araçla Kaç Saat?

7 saat 30 dk.

Otobüsle Kaç Saat?

Otobüs ile ortalama 9 saati buluyor.