15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında, resim sergisi açılırken Kaymakam Mehmet Halis Aydın ve Belediye Başkanı Fatih Arslan öncülüğünde anlamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

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Genel Başkan Taşkın'dan 15 Temmuz mesajı
Genel Başkan Taşkın'dan 15 Temmuz mesajı
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İlk olarak Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisini gezen Kaymakam Mehmet Halis Aydın ve Belediye Başkanı Fatih Arslan ardından gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

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Program dahilinde ilk olarak, 15 Temmuz Gazisi İlhan Aslaner’in Altmışevler Mahallesi’nde ikamet eden annesi Hülya Arslaner ziyaret edildi. Ardından, 15 Temmuz Gazisi Muhammet Emin Tekin’in çarşı merkezinde esnaflık yapan babası İsmail Tekin ile bir araya gelindi.

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Kaymakam Aydın ve Başkan Arslan, daha sonra 15 Temmuz Şehidi Serkan Göker’in Çiçekdağı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden babası Burhan Göker’in evine misafir oldu.

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Ziyaretler kapsamında ayrıca Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Tez de makamında ziyaret edildi.

Programa İlçe Müftüsü Remzi Çalık, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ethem Dölek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Seyfi de eşlik etti.

Muhabir: Emre Akses