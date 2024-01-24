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Türkiye genelinde vatandaşların kredi kartı borçları geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1,2 trilyon TL'ye ulaştı, bu durum bankacıları endişelendiriyor. 12 Ocak 2024 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı hacmi 462 milyar 866 milyon liradan yüzde 157,63 artışla 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi.

Bu hızlı artış bankacıları tedbir almaya yönlendirirken, sektör kaynakları kredi kartlarına yönelik faiz, limit veya taksitlerde sınırlama olabileceği konusunda uyarılar yapıyor.

BDDK'DAN ALINAN KARARLA İLK ADIMLAR ATILDI

BDDK, bu duruma yönelik olarak aldığı kararla bankaların kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacaklarını ve kredili hesap limitini artıramayacaklarını belirtti.

Aralık ayına ait Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kartlı ödemeler yüzde 116 artarak 978,3 milyar TL oldu. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 124, banka kartlarıyla yapılan ödemelerde yüzde 78, ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 128 artış görüldü.

Dünya gazetesinin haberine göre, mağaza içi yapılan her 4 kartlı ödemeden 3’ü temassız gerçekleşirken, internetten yapılan kartlı ödemeler 278 milyar TL'yi aştı.

TOPLAM KART SAYISI ARTTI, BORÇLAR YÜKSELDİ

BKM'nin aralık ayı verilerine göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 117,7 milyon, banka kartı sayısı 189,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90,0 milyon adet oldu. Toplam kart sayısı 397,2 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Bireysel kredi kartı hacminin 729 milyar 591 milyon lira arttığı dönemde, konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplam bakiyesi net 417,9 milyar liralık bir artışla 1 trilyon 525 milyar 240 milyon TL oldu.

Ancak, bireysel kredi kartı borçlarındaki rekor büyümeye rağmen toplam tüketici kredilerindeki artış yüzde 37,73 ile enflasyonun çok altında kaldı. İhtiyaç kredileri yüzde 992,5 milyar, konut kredileri 437,6 milyar lira, taşıt kredileri ise 95,1 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı borçları ve tüketici kredileri toplamından oluşan bireysel borç bakiyesi yüzde 73,07’lik bir artışla 2 trilyon 717,7 milyar liraya ulaştı ki bu 2023 başında 1 trilyon 570 milyar lira düzeyindeydi. Bankalar, vatandaşları daha dikkatli ve sorumlu bir finansal planlama yapmaya çağırıyor.