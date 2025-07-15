Kastamonu, Batı Karadeniz'in turistik şehirleri arasındadır. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri, ormanlık yerleri denizi ile Batı Karadeniz'in sevilen illeri arasındadır.

Yozgat, tabiatıyla eşsiz bir yöredir. Akdağmadeni çevresinde orman ve yaylalar, bitki örtüsünün ferahlığı ile sevilir.

Kastamonu-Yozgat Arası Kaç Km?

Yaklaşık 294 km civarındadır. Ortalama 5 saat 30 dakika sürmektedir.

Otobüs Biletleri Ne Kadar?

Güncel otobüs fiyatları ortalama 800 TL.

Kastamonu-Yozgat Özel Araçla Kaç Saat?

Özel araçla gidildiğinde yol mesafesi daha da kısalıyor. Ortalama 3 saat 40dk’dır.

Kastamonu Neyi Meşhur?

Kastamonu'da yapılan çekme helva tatlısı ve Kastamonu sarımsağı oldukça meşhurdur.