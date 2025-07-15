Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, gençleri tarih ve kültürle buluşturmak amacıyla düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı etkinlikleri kapsamında Çanakkale’ye kültürel bir gezi düzenledi. Geziye katılan 40 genç, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen gençlik kampları, 2025'te 43 kamp merkezinde faaliyetlere başladı.

GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen program, bu yıl 5 bin 72 kişinin katılımıyla start aldı.

Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere 4 döneme ayrılan 2025 yılı gençlik kamplarında, toplam 42 bin 364 gencin ağırlanması planlanıyor. Yazın yapılacak doğa ve deniz kamplarına ise 50 bine yakın gencin katılması ön görülüyor.

Gençlik kamplarına ek olarak kariyer ve motivasyon kampları, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile bilim kampları düzenleniyor. Bu programlar, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra sosyal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Yozgat ve ilçelerinden 40 genç Çanakkale’ye Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan katılımıyla uğurlandı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen program kapsamında, 40 genci Çanakkale’ye uğurladı. 4 gün sürecek olan gezi, gençlere Çanakkale’nin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde öğrenme fırsatı sunacak.

"Doğa ve Deniz Kampı", "Bir Destandır Çanakkale" ve "Medeniyet Tarih Kültür Kampları" gibi projelerle toplam bin 270 genç farklı kamplara gönderilecek. Bu kamplar sayesinde gençler hem eğlenecek hem de Türkiye’nin tarihini ve doğal güzelliklerini keşfedecek.