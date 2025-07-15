Akdağmadeni ilçesinde görev yapan ve Saraykent ilçesine tayini çıkan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayati Kahraman, Kaymakam Cafer Kaymakçı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayati Kahraman’ı makamında kabul eden Kaymakam Kaymakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Saraykent’te ki görevinde başarılar diledi.

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Ziyarette, Akdağmadeni ilçesine sunduğu özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı Astsubay Kıdemli Başçavuş Kahraman’a teşekkür eden Kaymakçı, kendisine başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Muhabir: Emre Akses