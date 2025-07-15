15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yozgat Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen "Sin Sin Güreşleri", unutulmaya yüz tutmuş kadim bir geleneği yeniden canlandırdı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşçilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, büyük bir coşkuyla izlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, il protokolü ve çok sayıda güreş sever, meydanda düzenlenen müsabakaları izledi.

Geçmişten günümüze taşınan bu anlamlı geleneğin yalnızca bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda tarihe, kültüre ve milli değerlere sahip çıkmanın bir yolu olduğu vurgulandı.

Sin Sin Güreşleri, özellikle genç kuşaklara ata sporu güreşi tanıtmak ve geleneği yaşatmak açısından büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlarla sporun birleştirici gücü, kültürel mirasla buluşuyor.