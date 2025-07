Kozan, yaptığı veda açıklamasında hem gurur hem de hüzün yaşadığını belirtti.

Kozan, beş yıl önce büyük bir heyecanla başladığı görevine, aynı sorumluluk bilinciyle veda ettiğini söyledi.

Görev süresi boyunca sadece bir yönetici değil, bir yol arkadaşı ve dert ortağı olmaya çalıştığını ifade eden Kozan, “Hayatımda çok özel bir yeri olan Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki başhekimlik görevime veda etmek üzere, hem gururunu hem de hüznünü yaşıyorum. Tam beş yıl önce, büyük bir heyecanla, sorumluluğun ağırlığını bilerek bu göreve başlamıştım. Bugün geriye dönüp baktığımda, geçen her günün, her anın, her hastanın, her çalışma arkadaşımın bende ayrı bir iz bıraktığını görüyorum. Gece gündüz demeden çalışarak birlikte çok şey başardık. Bu süreçte sadece bir hastane yöneticisi olmadım; bir kardeş, bir yol arkadaşı, zaman zaman bir dert ortağı olmaya çalıştım. Kapım her zaman açıktı. Personelimizle, hastalarımızla, vatandaşlarımızla birebir temas kurmaya, onları anlamaya, yanlarında olmaya gayret ettim. Çünkü inandığım şey şuydu: Sağlık sadece teşhis ve tedavi değil, aynı zamanda bir gönül işi, bir empati meselesidir. Beş yıl boyunca hastanemizin her köşesine adım attım. Birlikte nice zorlukların üstesinden geldik, pandemi gibi tarihi bir süreçte omuz omuza durduk. Nice hayatlara dokunduk, nice canlara umut olduk. Hep birlikte, hastanemizi sadece Yozgat’ın değil, bölgenin gurur duyduğu bir sağlık merkezi haline getirdik. Bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden emek veren siz değerli sağlık ordumuzundur. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrılırken içimde bir burukluk var elbette. Her ayrılık zordur. Ama biliyorum ki arkamda büyük bir aile, güçlü bir ekip, hastalarının derdine derman olmak için yemin etmiş yüzlerce yürekli insan bırakıyorum. Bu bana teselli veriyor. Her veda yeni bir başlangıçtır. Bu bir ayrılık değil, bir teşekkürdür, bir minnettarlık ifadesidir. Bu vesileyle, beş yıllık görev sürem boyunca birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma, bizlere her daim destek olan kurum ve kuruluşlara, en önemlisi de bizlere güvenen, dualarını eksik etmeyen Yozgat halkına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.