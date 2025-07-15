Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Temmuz 2016’daki FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin dokuzuncu yılında, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” dolayısıyla özel bir anma programına ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen programa katılmak üzere TBMM’ye geldi. Erdoğan, Meclis yerleşkesine gelişinde tören mangası tarafından resmi protokol ile karşılandı.

Anma programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı üyeleri, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve ardından İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin bir milletin kahramanlık destanı yazdığı bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz gecesini canlarını ortaya koyarak bir zafere dönüştüren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. O gece bu topraklarda bir millet dirildi, istiklâline sahip çıktı. Bu ihanet tesadüf değildi. Yıllarca hazırlanan bir senaryonun hayata geçirilme teşebbüsüydü. Bizler, bir daha böyle acılar yaşamamak için sivil, kapsayıcı ve demokratik bir anayasa yapmalıyız. Hiç kimse, bu ülkede bir daha darbe yapmayı aklından dahi geçirmemeli.”

"15 Temmuz, Milletimizin Yazdığı Şanlı Bir Destandır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin Türkiye’nin yakın tarihindeki en kritik dönemeçlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Ancak milletimiz canı pahasına, bedenini tanklara siper ederek bu ihaneti bertaraf etti. O gece Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu gerçeği bir kez daha güçlü biçimde ortaya çıktı. Bu millet, Çanakkale ve İstiklâl Harbi'nden sonra 15 Temmuz'da da yeni bir destan yazmıştır.”

Erdoğan ayrıca, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşın ve dost ülkelerin Türkiye için ettiği duaları unutmadıklarını belirtti:

“Yurt dışında eli yüreğinde bizim için dua eden 7 milyon vatandaşımıza ve Türk milleti için kaygılanan dost ve kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. O gece ümmet olmanın, millet olmanın ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük.”

"Türkiye Yüzyılı Hedefi Yolunda Kararlılıkla İlerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin yeni dönemde bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir aktör olacağına vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Çok kutuplu yeni dünya düzeninde Türkiye, yeni bir kutup başı olacaktır. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu sürecin kilidini milletimizin kararlılığı açacaktır. TBMM’nin de tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak teröre karşı verilen mücadeleye destek vereceğine yürekten inanıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi boşa gitmedi ve asla gitmeyecek.”

Program, dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi. TBMM yerleşkesinde ayrıca 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi ve çeşitli anma etkinlikleri de düzenlendi.