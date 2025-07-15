Boğazlıyan Yozgat’ın ilçesidir. Ulaşımı oldukça kolay ve hızlıdır.
Boğazlıyan-Yozgat Arası Kaç Km?
Yaklaşık olarak 89,5 km’dir.
Yozgat-Boğazlıyan Arası Kaç Saat?
Ortalama 1 saat 6 dk’dır.
Ulaşım Nasıl?
Otobüs ile ulaşım kolaylıkla sağlanır.
Boğazlıyan Yozgat’ın ilçesidir. Ulaşımı oldukça kolay ve hızlıdır.
Yaklaşık olarak 89,5 km’dir.
Ortalama 1 saat 6 dk’dır.
Otobüs ile ulaşım kolaylıkla sağlanır.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, kimliği belirsiz kişinin kurusıkı tabancayla ateş açması sonucunda 17 yaşındaki T.T. karın bölgesinden yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, kimliği belirsiz kişinin kurusıkı tabancayla ateş açması sonucunda 17 yaşındaki T.T. karın bölgesinden yaralandı.
Sosyal medyada bir gaziye yönelik hakaret içeren yorum yapan kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan işlem başlatıldı.
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