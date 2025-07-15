Boğazlıyan Yozgat’ın ilçesidir. Ulaşımı oldukça kolay ve hızlıdır.

Boğazlıyan

Boğazlıyan-Yozgat Arası Kaç Km?

Yaklaşık olarak 89,5 km’dir.

Yozgat-Boğazlıyan Arası Kaç Saat?

Ortalama 1 saat 6 dk’dır.

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Yozgat-Kastamonu arası kaç km? Güncel fiyatlar? Kastamonu neyi meşhur?
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Ulaşım Nasıl?

Otobüs ile ulaşım kolaylıkla sağlanır.

Muhabir: Beyza Bulut