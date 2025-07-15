Sorgun Nerede?

Sorgun Yozgat'ın ilçesidir. Ulaşım her açıdan rahat ve kolay olur. İşte bu soruların cevabı için haberin detayları..

Yozgat-Sorgun kaç km?

Yaklaşık 24km’dir.

Yozgat-Sorgun dolmuş fiyatları?

Dolmuş fiyatları 80TL.