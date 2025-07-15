Sorgun Nerede?
Sorgun Yozgat'ın ilçesidir. Ulaşım her açıdan rahat ve kolay olur. İşte bu soruların cevabı için haberin detayları..
Yozgat-Sorgun kaç km?
Yaklaşık 24km’dir.
Yozgat-Sorgun dolmuş fiyatları?
Dolmuş fiyatları 80TL.
Sorgun Yozgat'ın ilçesidir. Ulaşım her açıdan rahat ve kolay olur. İşte bu soruların cevabı için haberin detayları..
Yaklaşık 24km’dir.
Dolmuş fiyatları 80TL.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, kimliği belirsiz kişinin kurusıkı tabancayla ateş açması sonucunda 17 yaşındaki T.T. karın bölgesinden yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, kimliği belirsiz kişinin kurusıkı tabancayla ateş açması sonucunda 17 yaşındaki T.T. karın bölgesinden yaralandı.
Sosyal medyada bir gaziye yönelik hakaret içeren yorum yapan kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan işlem başlatıldı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ile İl Koordinatörleri Çalışma Kampı tamamlandı.