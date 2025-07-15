Sorgun Nerede?

Sorgun Yozgat'ın ilçesidir. Ulaşım her açıdan rahat ve kolay olur. İşte bu soruların cevabı için haberin detayları..

S O R G U N

Yozgat-Sorgun kaç km?

Yaklaşık 24km’dir.

Yozgat Çamlığı

Diyarbakır-Yozgat kaç km? Ne kadar benzin harcarım?
Diyarbakır-Yozgat kaç km? Ne kadar benzin harcarım?
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Yozgat-Sorgun dolmuş fiyatları?

Dolmuş fiyatları 80TL.

Muhabir: Beyza Bulut