Pınar Kür'ün vefat ettiğini, yazar Yekta Kopan duyurdu.

Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" dedi.

Pınar Kür’ün bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü biliniyordu.

Pınar Kür, Türk edebiyatının Cumhuriyet sonrası döneminin en önemli isimleri arasında sayılıyordu.

Pınar Kür Kimdir?

1943 yılında Bursa'da dünyaya gelen, sanatçı bir ailede doğan Pınar Kür, gazeteci ve yazar İsmet Kür ile tiyatro sanatçısı Cahit Irgat'ın kızıydı.

Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı.

"Asılacak Kadın" adlı romanı "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatıldı. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. Son olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde medya ve iletişim sistemleri bölümünde öğretim üyesiydi.

2013 yılı mayıs ayında Ankara Öykü Günleri kapsamında onur ödülüne layık görüldü.