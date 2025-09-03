Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitim programına katıldı.

Programda, yeni eğitim modelinin temel felsefesi, hedefleri ve öğretim süreçlerine yansımaları hakkında öğretmenlere bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öğrencilerin değerler eğitimiyle birlikte akademik başarılarını da destekleyecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Eğitim, öğretmenlerin aktif katılımıyla verimli şekilde gerçekleştirildi.