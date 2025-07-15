Yozgat Hangi Bölgede?

Yozgat, Türkiye'nin yedi Bölgesi'nden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Bu bölgenin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Yozgat iline sınır komşuluğu yapan iller; doğu sınırında Sivas, güneydoğu sınırında Kayseri, güneybatı sınırında Nevşehir ve Kırşehir, batı sınırında Kırıkkale, kuzey sınırında Çorum ve Amasya, kuzeybatı sınırında ise Tokat'tır.

Yozgat’ın Kaç İlçesi Var?

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Yozgat ilinin toplamda 14 ilçesi bulunmakla birlikte toplam nüfusu 416.988 olmaktadır. İlin ekonomik gelirinin hemen hemen bütününü tarım oluşturmaktadır. Çünkü Yozgat ilinin %98.88’ini tarım alanları oluşturmaktır. Yozgat ilinin bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi döneme ait olduğu için, tarihi açıdan da önemlidir.

Yozgat’ın ilçeleri

Akdağmadeni

Aydıncık

Boğazlıyan

Çandır

Çayıralan

Çekerek

Kadışehri

Merkez

Saraykent

Sarıkaya

Sorgun

Şefaatli

Yenifakılı

Yerköy