Kuş Uçuşu Mesafesi?
Kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 380km’dir.
Yozgat-Gaziantep Arası Kaç Saat?
6.30 ila 7 saat yol mesafesi vardır.
Yozgat-Gaziantep Güncel Otobüs Fiyatları Ne Kadar?
Ortalama 1.000 ila 1.100 TL arasındadır.
Kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 380km’dir.
6.30 ila 7 saat yol mesafesi vardır.
Ortalama 1.000 ila 1.100 TL arasındadır.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, kimliği belirsiz kişinin kurusıkı tabancayla ateş açması sonucunda 17 yaşındaki T.T. karın bölgesinden yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sokak düğününde, kimliği belirsiz kişinin kurusıkı tabancayla ateş açması sonucunda 17 yaşındaki T.T. karın bölgesinden yaralandı.
Sosyal medyada bir gaziye yönelik hakaret içeren yorum yapan kişi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan işlem başlatıldı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ile İl Koordinatörleri Çalışma Kampı tamamlandı.