Kuş Uçuşu Mesafesi?

Kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 380km’dir.

Gazıantep

Yozgat-Gaziantep Arası Kaç Saat?

6.30 ila 7 saat yol mesafesi vardır.

Diyarbakır-Yozgat kaç km? Ne kadar benzin harcarım?
Diyarbakır-Yozgat kaç km? Ne kadar benzin harcarım?
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Yozgat-Gaziantep Güncel Otobüs Fiyatları Ne Kadar?

Ortalama 1.000 ila 1.100 TL arasındadır.

Muhabir: Beyza Bulut