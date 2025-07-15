Nevşehir-Yozgat Kaç Kilometre?

Nevşehir Yozgat arası yaklaşık olarak toplam 185 kilometre mesafededir. Nevşehir Yozgat arasında seyahat etmeyi planlayanlar için farklı ulaşım seçenekleri mevcuttur. Bu alternatifler, hız, maliyet ve konfor açısından çeşitli avantajlar sunar.

Nevşehir-Yozgat Arası Kaç Saat?

Nevşehir Yozgat arasını özel aracınızla gitmek en tasarruflu ve özgür olabileceğiniz yoldur. Nevşehir Yozgat arasındaki karayolu mesafesi 185 kilometredir. Bu mesafe, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 52 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Nevşehir Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Nevşehir Yozgat arasını otobüsle gitmek, ekonomik ve yaygın bir ulaşım tercihidir. Nevşehir Yozgat arası otobüsle ortalama 3 saat 40 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Nevşehir Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Nevşehir ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 185 Kilometrelik Nevşehir Yozgat mesafesi için 12,0 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 615 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 11,1 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 594 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 14.4 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 372 ₺ olacaktır.